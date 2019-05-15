2019-05-15T09:29:34+03:00
Общество

На прием к руководителю регионального следственного управления обратились шестеро орловцев

Как заверил Анатолий Щуров, разрешение всех обращений будет контролироваться им лично
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по Орловской областиФото: СУ СК РФ по Орловской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 14 мая, руководитель орловского следственного управления провел личный прием граждан. К генерал-майору юстиции Анатолию Щурову обратились шестеро орловцев.

Одной из гостей начальника управления была ветеран Великой Отечественной войны. Пожилая орловчанка не согласилась с результатами проверки нарушений жилищных прав её родственников. Еще двое орловских жителей рассказали о нарушении их прав в предпринимательской сфере. Несколько человек обратились с вопросом расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотиков и о даче ложных показаний в суде.

- По окончании личного приема граждан Анатолий Щуров подчеркнул, что разрешение всех обращений будет контролироваться в аппарате управления, - пояснила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24