На прием к руководителю регионального следственного управления обратились шестеро орловцев
Во вторник, 14 мая, руководитель орловского следственного управления провел личный прием граждан. К генерал-майору юстиции Анатолию Щурову обратились шестеро орловцев.
Одной из гостей начальника управления была ветеран Великой Отечественной войны. Пожилая орловчанка не согласилась с результатами проверки нарушений жилищных прав её родственников. Еще двое орловских жителей рассказали о нарушении их прав в предпринимательской сфере. Несколько человек обратились с вопросом расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотиков и о даче ложных показаний в суде.
- По окончании личного приема граждан Анатолий Щуров подчеркнул, что разрешение всех обращений будет контролироваться в аппарате управления, - пояснила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU