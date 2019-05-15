Жители Орла встретятся с главами районов города

15 Май 09:11 2019-05-15T09:11:49+03:00

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Каждый месяц главы районов Орла организуют встречи с местными жителями, где можно обозначить насущные проблемы, внести предложения по улучшению облика и благоустройства района. График собраний с начальниками территориальных управлений следующий.

Юрий Тарасов, глава Железнодорожного района, проводит встречу в третий вторник каждого месяца. Собрание проходит в малом зале территориального управления по Железнодорожному району администрации Орла по адресу: переулок Трамвайный, 1 (кабинет № 15). Глава Северного района Владимир Маркин общается с орловцами в третий четверг каждого месяца в большом зале территориального управления по Северному району администрации Орла по адресу: Московское шоссе, 137 (кабинет № 402). Юрий Студенников, руководитель Заводского района встречается с жителями в последний четверг каждого месяца в малом зале территориального управления по Заводскому району администрации Орла по адресу: улица 1-я Посадская, 14 (кабинет № 29), а глава Советского района Артем Левковский - в последнюю среду каждого месяца в большой зал территориального управления по Советскому району администрации Орла по адресу: улица Октябрьская, 30 (кабинет № 316).

Встречи начинаются в 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU