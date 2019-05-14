14 Май 18:06 2019-05-14T18:06:56+03:00

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Жительница Орла лишилась своей сумочки, не закрыв автомобиль. Беспечностью женщины и воспользовался злоумышленник. О своем ненастье орловчанка сообщила в полицию. Она рассказала, что покинула машину ненадолго, а когда вернулась, не нашла оставленной в салоне сумки.

- По факту кражи по статье 158 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Розыском подозреваемого занялись оперативники, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В результате проведенных мероприятий удалось установить подозреваемого. Им оказался 55-летний житель Орловского района. Мужчину допросили. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU