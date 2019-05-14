14 Май 17:05 2019-05-14T17:05:56+03:00

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В центре Орла может появиться площадка для выгула собак. Эту тему подняли чиновники на совещании в городской администрации после случая нападения на набережной Дубровинского собаки бойцовской породы на орловчанку.

В Орле собак часто выгуливают на набережной Оки и Орлика. Но не всегда хозяева держат животных на поводке и в наморднике, что опасно для остальных прохожих. В этой связи глава администрации поручил рассмотреть возможность оборудования специальной площадки для выгула собак на набережной Дубровинского.

Отметим, проблема нехватки площадок для выгула собак уже поднималась в минувшем году. Еще тогда было определено, что площадки можно организовать в районе Разградского парка, Силикатного пруда по улице Раздольной, Медведевского леса по улице Рощинской и Московского шоссе за домом № 176. В этом году список реорганизуют и предложат орловцам.

ИСТОЧНИК KP.RU