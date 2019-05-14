14 Май 16:22 2019-05-14T16:23:17+03:00

В Орле при столкновении четырех иномарок и троллейбуса пострадал ребенок Фото: Архив "КП"

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В Орле при столкновении четырех иномарок и троллейбуса пострадал ребенок. Крупная авария случилась сегодняшним утром, 14 мая, на улице Московской в районе дома № 65. Около 11:35 часов 54-летний водитель автомобиля «Мерседес» въехал в «Рено Клио», задел попутный «Рено Логан», после чего иномарку отбросило в сторону троллейбуса, а затем в «Тойоту».

- В результате ДТП 5-летняя пассажирка «Рено Логан» получила травмы. Девочку отпустили на амбулаторное лечение. Водителю автомобиля оказали медицинскую помощь, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали инспекторы ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU