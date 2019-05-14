2019-05-14T14:58:55+03:00
Общество

Озеленение в скверах и парках Орла идет полным ходом

На клумбах уже высадили почти 50 тысяч цветов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Озеленение в скверах и парках Орла идет полным ходомОзеленение в скверах и парках Орла идет полным ходомФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Озеленение в скверах и парках Орла идет полным ходом. Информацию об этом на совещании в городской администрации озвучили сегодня, 14 мая.

Так, с покосом травы в Железнодорожном и Северном районе Орла работают сотрудники «Спецавтобазы», в Заводском и Советском - «Зеленстрой». По словам руководителей предприятий, с начала мая на улицах уже скосили 177 тысяч квадратных метров травы, 35 тысяч квадратных метров — в скверах и парках.

Продолжается в Орле и работа по установке топиарных фигур. На клумбах уже высадили 49 тысяч цветов. Отремонтированы такие топиарные фигуры, как «Корабль», «Орден», «Дельфины». Они займут свои места на следующей неделе. Идет подготовка «Маяка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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