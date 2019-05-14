14 Май 14:14 2019-05-14T14:14:42+03:00

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В 2019 году орловские фермеры получат федеральную поддержку. На развитие сельского хозяйства Орловщине направят почти 82 миллиона рублей. Сроответствующее распоряжение о распределении в 2019 – 2021 годах межбюджетных трансфертов на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно распоряжению, за счёт федеральных средств будут субсидироваться проекты создания и развития фермерских хозяйств в виде гранта «Агростартап». Также будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов. Средства пойдут и на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Всего Орловской области предусмотрено 29,5 миллионов рублей в 2019 году, 17,3 миллионов рублей – в 2020 году, 35,1 миллионов рублей – в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU