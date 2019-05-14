2019-05-14T13:47:17+03:00
Звезды

Концерт русских народных песен состоится в орловском областном центре творчества

Для гостей выступит лауреат международных и всероссийских конкурсов Светлана Штанюк
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Концерт русских народных песен состоится в стенах орловского областного центра творчества. 16 мая для гостей выступит лауреат международных и всероссийских конкурсов Светлана Штанюк.

- Также в концерте примут участие ансамбль русских народных инструментов, ансамбли танца Орловского областного колледжа культуры и искусств, фольклорный ансамбль «Взойди, солнце», гармонист Алексей Пешехонов.

Всех любителей народной песни ждут по адресу: переулок Карачевский, 6.

Вход свободный.

Начало в 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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