Концерт русских народных песен состоится в орловском областном центре творчества
Для гостей выступит лауреат международных и всероссийских конкурсов Светлана Штанюк
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Концерт русских народных песен состоится в стенах орловского областного центра творчества. 16 мая для гостей выступит лауреат международных и всероссийских конкурсов Светлана Штанюк.
- Также в концерте примут участие ансамбль русских народных инструментов, ансамбли танца Орловского областного колледжа культуры и искусств, фольклорный ансамбль «Взойди, солнце», гармонист Алексей Пешехонов.
Всех любителей народной песни ждут по адресу: переулок Карачевский, 6.
Вход свободный.
Начало в 19 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU