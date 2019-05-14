Орловские госавтоинспекторы будут ловить любителей тонированных авто

14 Май 13:27 2019-05-14T13:27:57+03:00

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В Орле дорожные полицейские проведут очередной рейд, в котором будут ловить любителей тонированных авто. Водителей-нарушителей госавтоинспекторы будут подстерегать в среду, 15 мая.

- При помощи специальных приборов «Тоник» дорожные полицейские проверят светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол автомобилей. Согласно государственным стандартам, передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70%, а лобовое – не менее 75%. В отношении нарушителей будут составлены административные материалы, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Нарушителям грозит штраф в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU