На майские праздники в Орле возникли перебои с вывозом мусора
В майские праздники орловские коммунальщики халтурили в работе. В областном центре не обошлось без перебоев в вывозе мусора.
Тема обсуждалась на сегодняшнем, 14 мая, рабочем совещании в мэрии Орла. Как отметил глава горадминистрации Александр Муромский, в праздничные дни выявили ряд нарушений в работе коммунальных структур. В частности, речь идет о вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок и уборке городских кладбищ. Градоначальник подчеркнул – это недосмотр регоператора.
В итоге было дано поручение наладить межведомственные рабочие моменты между регоператором и Управлением коммунальным хозяйством города и обеспечить надлежащую уборку кладбищ. Муромский отметил, что лично проверит исполнение этого поручения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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