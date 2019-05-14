2019-05-14T12:57:20+03:00
Происшествия

Двоих орловцев подозревают в краже рельс

Молодые люди сдали похищенное на металл
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле двоих молодых людей задержали по подозрению в краже. 18-ти и 19-тилетний безработные орловцы стащили рельсы.

Поймали на краже парней сотрудники линейного отдела МВД на станции Орел. Горожане пробрались на территорию грузового двора станции Лужки и похитил отрезки контррельс стрелочного перевода. Краденое любители разжиться деньгами незаконным путем сдали в пункт приема металла.

Как сообщили в ЛО МВД на станции Орел, по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Похитителям светит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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