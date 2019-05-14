Орловец попал под следствие за кражу телевизора
По горячим следам орловские полицейские раскрыли кражу у жителя Верховского района. В своем доме 37-летний мужчина обнаружил, что пропал дорогостоящий телевизор.
На месте происшествия стражи порядка обнаружили следы проникновения в дом. После проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого удалось установить. Оказалось, мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности.
- По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Мужчина в преступлении признался, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Украденный телевизор стоимостью порядка 20 тысяч рублей полицейские обнаружили на чердаке дома преступника. В настоящее время ведется следствие. Решается вопрос об избрании мужчине меры наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU