14 Май 12:56 2019-05-14T12:56:37+03:00

Орловец попал под следствие за кражу телевизора Фото: Архив "КП"

Дорогую технику мужчина спрятал у себя на чердаке

Изменить размер текста: A A

По горячим следам орловские полицейские раскрыли кражу у жителя Верховского района. В своем доме 37-летний мужчина обнаружил, что пропал дорогостоящий телевизор.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили следы проникновения в дом. После проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого удалось установить. Оказалось, мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Мужчина в преступлении признался, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Украденный телевизор стоимостью порядка 20 тысяч рублей полицейские обнаружили на чердаке дома преступника. В настоящее время ведется следствие. Решается вопрос об избрании мужчине меры наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU