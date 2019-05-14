14 Май 11:55 2019-05-14T11:55:07+03:00

Об «Орловском полесье» откроется выставка в краеведческом музее Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В честь Дня открытых дверей состоятся показы фильмов и конференция

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Об «Орловском полесье» откроется выставка в краеведческом музее 15 мая. В честь Дня открытых дверей гостей ждет много интересного.

Так, с 10 утра для детей проведут интерактивное занятие «Зубры России» с показом тематического документального фильма. Этот же фильм, «Зубры России. Прошлое. Настоящее. Будущее», покажут в стенах музея публично в 14:30.

В 15 часов состоится открытие выставки «Национальный парк «Орловское Полесье». Прошлое. Настоящее. Будущее». В 15:20 желающие смогут присоединиться к учебно-научной конференции, посвященной 25-летию образования Национального парка и Дню заповедников и национальных парков.

Вход свободный для всех.

Адрес: улица Гостиная, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU