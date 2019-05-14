В Тросне дорогу не поделили внедорожник и мотоцикл

14 Май 11:54 2019-05-14T11:54:08+03:00

Фото с места происшествия предоставлено УГИБДД по Орловской области

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В райцентре Тросна Орловской области произошло ДТП с участием мотоциклиста. Дорогу не поделили мужчина на двухколесном транспорте и автоледи на внедорожнике.

Авария случилась вечером понедельника, 13 мая. На часах было около восьми, когда 37-летняя женщина за рулем автомобиля «Санг Йонг» выезжала на перекресток со второстепенной дороги. В этот момент по главной дороге ехал мотоцикл «Сузуки». Машина и байк столкнулись.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU