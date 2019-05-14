В Тросне дорогу не поделили внедорожник и мотоцикл
В райцентре Тросна Орловской области произошло ДТП с участием мотоциклиста. Дорогу не поделили мужчина на двухколесном транспорте и автоледи на внедорожнике.
Авария случилась вечером понедельника, 13 мая. На часах было около восьми, когда 37-летняя женщина за рулем автомобиля «Санг Йонг» выезжала на перекресток со второстепенной дороги. В этот момент по главной дороге ехал мотоцикл «Сузуки». Машина и байк столкнулись.
- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU