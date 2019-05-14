14 Май 11:52 2019-05-14T11:53:16+03:00

Почти за две недели стражи порядка задержали около 70 нарушителей

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В Орле росгвардейцы подвели итоги службы за майские праздники. О качественном выполнении поставленных задач сообщил начальник Управления Росгвардии по Орловской области полковник Виталий Шевкунов.

- Десятки военнослужащих и сотрудников вместе с представителями других силовых структур успешно обеспечили правопорядок во время шествия Бессмертного полка, Парада Победы, проведения культурно-спортивных мероприятий во всех районах города и области,- подчеркнул начальник регионального управления.

Во время проведения массовых мероприятий в Орловской области росгвардейцы задержали около 70 правонарушителей. В основном нарушения касались распитие алкоголя в общественных местах, хулиганство и мелкие кражи. Большинство задержанных - молодежь до 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU