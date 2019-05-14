«Голоса далеких странствий»: орловцев приглашают на музыкально-поэтический концерт
Желающих ждут в библиотеке Бунина 18 мая
.
Изменить размер текста:
Творческое объединение «Стихия душ» организует в Орле небольшой музыкально-поэтический концерт «Голоса далеких странствий». В программе вечера гостей ждут живая музыка, чтение стихов и тёплая атмосфера.
- Орловцев порадуют выступления особых гостей города. Каких, пока секрет, - поделились с «КП» организаторы.
Желающих ждут в библиотеке имени Бунина 18 мая.
Начало в 15 часов.
Адрес: улица Максима Горького, 43.
ИСТОЧНИК KP.RU