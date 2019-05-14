2019-05-14T11:38:02+03:00
Звезды

«Голоса далеких странствий»: орловцев приглашают на музыкально-поэтический концерт

Желающих ждут в библиотеке Бунина 18 мая
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Творческое объединение «Стихия душ» организует в Орле небольшой музыкально-поэтический концерт «Голоса далеких странствий». В программе вечера гостей ждут живая музыка, чтение стихов и тёплая атмосфера.

- Орловцев порадуют выступления особых гостей города. Каких, пока секрет, - поделились с «КП» организаторы.

Желающих ждут в библиотеке имени Бунина 18 мая.

Начало в 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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