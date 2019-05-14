2019-05-14T11:29:44+03:00
Происшествия

В Орле малыш выпал из окна

Четырехлетний мальчик госпитализирован с множественными травмами
Ольга СУПОНЕВА
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Четырехлетний мальчик госпитализирован с множественными травмамиЧетырехлетний мальчик госпитализирован с множественными травмамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле малолетний ребенок выпал из окна трехэтажного дома. Четырехлетний мальчик госпитализирован с многочисленными травмами.

Все случилось в понедельник, 13 мая, на улице Горького. В квартире, находились трое детей и их мама. В какой-то момент четырехлетний малыш зашел в спальню и забрался на подоконник. Окно было приоткрыто, поэтому крохе не составило труда распахнуть его полностью. Малыш упал с третьего этажа. Ребенок чудом остался жив, но покалечился. Его госпитализировали в Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой.

Инцидентом заинтересовались следователи.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщила корреспонденту «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Хотя орловские правоохранители постоянно ведут работу по профилактике детского травматизма, несчастных случаев избежать не удается. Так, в апреле суд вынес обвинительный приговор жительнице Ливен. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Ее ребенок погиб, выпав из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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