В Орле стартовал чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс»

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-14T11:12:20+03:00

Почти сотня участников с ограниченными возможностями здоровья поборются в нескольких компетенциях

Изменить размер текста: A A

В Орле стартовал пятый чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс». Его открытие прошло 13 мая на сцене Дворца пионеров имени Гагарина.

До четверга в отборочном этапе соревнований участники поборются в нескольких компетенциях, таких как парикмахерское искусство, медицинский и социальный уход, поварское дело, портной, веб-дизайн, администрирование баз данных, разработчик виртуальной и дополненной реальности. В них примут участие 90 орловцев с ограниченными возможностями здоровья.

- Соревновательные площадки организованы на базах Орловского техникума сферы услуг, Орловского техникума технологии и предпринимательства имени Русанова, Орловского базового медицинского колледжа, Орловского техникума агробизнеса и сервиса, Орловского технологического техникума и Орловского государственного университета имени Тургенева, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU