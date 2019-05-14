В Орле микроавтобус сбил пешехода
Авария случилась на Московском шоссе
Фото с места ДТП: УГИБДД по Орловской области
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В Орле пешеход оказался под колесами микроавтобуса. Авария произошла на Московском шоссе.
Случилось дорожно-транспортное происшествие накануне, 13 мая. Около четырех часов дня 46-летний водитель ехал за рулем микроавтобуса «РАФ» со стороны Московского шоссе. В районе дома №122 по Московской улице на «зебре» он наехал на мужчину.
- В результате ДТП 38-летний пешеход получил телесные повреждения, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU