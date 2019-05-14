2019-05-14T10:39:49+03:00
Происшествия

В Орле микроавтобус сбил пешехода

Авария случилась на Московском шоссе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ДТП: УГИБДД по Орловской областиФото с места ДТП: УГИБДД по Орловской области
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В Орле пешеход оказался под колесами микроавтобуса. Авария произошла на Московском шоссе.

Случилось дорожно-транспортное происшествие накануне, 13 мая. Около четырех часов дня 46-летний водитель ехал за рулем микроавтобуса «РАФ» со стороны Московского шоссе. В районе дома №122 по Московской улице на «зебре» он наехал на мужчину.

- В результате ДТП 38-летний пешеход получил телесные повреждения, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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