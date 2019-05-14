На экскурсию по Банку России в Орле приглашают горожан в рамках акции "Ночь в музее"

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-14T10:13:44+03:00

Орловское отделение Банка России - одно из самых красивых зданий в городе Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Все желающие смогут увидеть старинные банкноты и узнать, как работал банк до революции

Изменить размер текста: A A

В субботу, 18 мая, орловцы смогут познакомиться с историей одного из самых красивых зданий города и его уникальными экспонатами в музее Орловского отделения Банка России.

- Для гостей будут организованы экскурсионные программы, посвященные основным вехам истории Отделения Орел и истории инфляции. Посетители узнают, как выглядело рабочее место кассира и какие банкноты выпускали в России много лет назад, - рассказали «КП» организаторы.

Также посетители смогут поучаствовать в мастер-классах на тему признаков подлинности банкнот и научиться выявлять фальшивки.

Чтобы принять участие в экскурсии, необходимо подать предварительную заявку по телефону 42-10-24.

КОГДА? ГДЕ?

18 мая с 14:00 до 21:00

ул. Гостиная, 6

ИСТОЧНИК KP.RU