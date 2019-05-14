2019-05-14T10:13:44+03:00
Звезды

На экскурсию по Банку России в Орле приглашают горожан в рамках акции "Ночь в музее"

Все желающие смогут увидеть старинные банкноты и узнать, как работал банк до революции
Наталья Меркулова
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Орловское отделение Банка России - одно из самых красивых зданий в городеОрловское отделение Банка России - одно из самых красивых зданий в городеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В субботу, 18 мая, орловцы смогут познакомиться с историей одного из самых красивых зданий города и его уникальными экспонатами в музее Орловского отделения Банка России.

- Для гостей будут организованы экскурсионные программы, посвященные основным вехам истории Отделения Орел и истории инфляции. Посетители узнают, как выглядело рабочее место кассира и какие банкноты выпускали в России много лет назад, - рассказали «КП» организаторы.

Также посетители смогут поучаствовать в мастер-классах на тему признаков подлинности банкнот и научиться выявлять фальшивки.

Чтобы принять участие в экскурсии, необходимо подать предварительную заявку по телефону 42-10-24.

КОГДА? ГДЕ?

18 мая с 14:00 до 21:00

ул. Гостиная, 6

ИСТОЧНИК KP.RU

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