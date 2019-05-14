На экскурсию по Банку России в Орле приглашают горожан в рамках акции "Ночь в музее"
В субботу, 18 мая, орловцы смогут познакомиться с историей одного из самых красивых зданий города и его уникальными экспонатами в музее Орловского отделения Банка России.
- Для гостей будут организованы экскурсионные программы, посвященные основным вехам истории Отделения Орел и истории инфляции. Посетители узнают, как выглядело рабочее место кассира и какие банкноты выпускали в России много лет назад, - рассказали «КП» организаторы.
Также посетители смогут поучаствовать в мастер-классах на тему признаков подлинности банкнот и научиться выявлять фальшивки.
Чтобы принять участие в экскурсии, необходимо подать предварительную заявку по телефону 42-10-24.
КОГДА? ГДЕ?
18 мая с 14:00 до 21:00
ул. Гостиная, 6
ИСТОЧНИК KP.RU