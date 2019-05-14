2019-05-14T09:28:55+03:00
Происшествия

Четверых человек спасли пожарные из горящей квартиры в Орле

ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Машкарина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Четверо человек спасли пожарные из горящей квартиры в ОрлеЧетверо человек спасли пожарные из горящей квартиры в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Четверых человек спасли пожарные из горящей квартиры в Орле. ЧП произошло минувшим вечером, 13 мая, в многоквартирном доме на улице Машкарина.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире на шестом этаже термические повреждения получила жилая комната, выгорели предметы интерьера и мебели, оплавились пластиковые окна, остальная часть квартиры закопчена, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз, из них – четыре выезда на ликвидацию возгораний и 15 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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