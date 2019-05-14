В орловской глубинке автоледи на «ВАЗе» столкнулась с «Волгой»
Женщина получила травмы
Фото: архив "КП"
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Накануне, 13 мая, на орловской дороге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Женщина за рулем отечественной «Пятнадцатой» не пропустила «Волгу».
Авария случилась в десятом часу утра в Покровском районе. 38-летняя автоледи выезжала со второстепенной дороги села Даниловка на трассу «Орел-Тамбов».
- В районе 64 км 900 м она не уступила дорогу транспортному средству «ГАЗ», пользующемся преимущественным правом движения по главной, и допустила с ним столкновение, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге дама-водитель получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU