2019-05-13T16:14:32+03:00
Происшествия

За фиктивную регистрацию двух иностранцев орловчанка попала под уголовное дело

Женщине за совершенное преступление грозит крупный штраф
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
За фиктивную регистрацию двух иностранцев орловчанка попала под уголовное делоЗа фиктивную регистрацию двух иностранцев орловчанка попала под уголовное делоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

За фиктивную регистрацию двух иностранцев орловчанка попала под уголовное дело. Инцидент произошел в городе Мценске.

- 62-летняя местная жительница прописала иностранных граждан в принадлежащих ей жилых помещениях без намерения предоставить их для проживания, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Пожилая жительница находится под подпиской о невыезде. Согласно уголовному законодательству, за совершенное преступление ей грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Международный фестиваль православной культуры справили на Орловщине
Орловские полицейские за ночь поймали угонщика двух отечественных легковушек
От короткого замыкания в Мценске горел жилой дом
Орловцы проверят себя на ВИЧ в рамках традиционной всероссийской акции
В Орле «Шкода» наехала на 16-летнего велосипедиста
В брянской галерее искусств открылась фотовыставка орловских авторов
В Орле ввели отдельный проездной билет для дачных маршрутов
В Орле из-под земли забили «фонтаны»
В Орле в ДТП пострадал ребенок
Концерт детей-лауреатов международных конкурсов и фестивалей состоится в Орле
В Ливнах утонула 57-летняя женщина
Купальный сезон на Орловщине стартует с 1 июня
На улицах 1-й Посадской и Маяковского в Орле на 2 месяца частично закроют движение
В орловской глубинке пьяный лихач на «Оке» снес пешеходов
Женщина пострадала в столкновении «Рено» и «Лады» в Орле
В Орле участились кражи велосипедов
Новая рабочая неделя в Орле будет теплой
Горячую воду в Орле отключат 13 мая
В Ливнах дорогу не поделили легковушка и мотоцикл
Велосипедного вора задержали в Орле полицейские