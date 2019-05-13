СЕГОДНЯ 16:14 2019-05-13T16:14:32+03:00

За фиктивную регистрацию двух иностранцев орловчанка попала под уголовное дело Фото: Архив "КП"

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За фиктивную регистрацию двух иностранцев орловчанка попала под уголовное дело. Инцидент произошел в городе Мценске.

- 62-летняя местная жительница прописала иностранных граждан в принадлежащих ей жилых помещениях без намерения предоставить их для проживания, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Пожилая жительница находится под подпиской о невыезде. Согласно уголовному законодательству, за совершенное преступление ей грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU