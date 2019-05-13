За фиктивную регистрацию двух иностранцев орловчанка попала под уголовное дело
Женщине за совершенное преступление грозит крупный штраф
За фиктивную регистрацию двух иностранцев орловчанка попала под уголовное делоФото: Архив "КП"
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За фиктивную регистрацию двух иностранцев орловчанка попала под уголовное дело. Инцидент произошел в городе Мценске.
- 62-летняя местная жительница прописала иностранных граждан в принадлежащих ей жилых помещениях без намерения предоставить их для проживания, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Пожилая жительница находится под подпиской о невыезде. Согласно уголовному законодательству, за совершенное преступление ей грозит крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU