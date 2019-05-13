2019-05-13T15:52:05+03:00
Общество

Международный фестиваль православной культуры справили на Орловщине

Второй год подряд мероприятие проходило в духовном центре «Вятский Посад»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы орловского облправительстваФото пресс-службы орловского облправительства
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Международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси» на Орловщине состоялся уже второй год подряд. Организация мероприятия прошла на базе духовного центра «Вятский Посад».

В этот день Божественную литургию в храме Сретения Господня возглавил Митрополит Орловский и Болховсий Тихон и схиархиманндрит Илий. Богослужебные песнопения исполнил Государственный академический Кубанский казачий хор.

- Перед посетителями Фестиваля с концертной программой выступили Московский синодальный хор, Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» из Владимира, мужской хор «Всехсвятский» из Минска, ансамбль песни и танца «Легенда» из Луганска, фольклорный ансамбль песни и танца «Ратунда» из Молдовы, а также творческие коллективы из Брянска, Курска, Тулы, Сурова, Белёва, Ченри, Самары, Ростова-на-Дону и прочих регионов РФ. Свою программу представили Орловский Губернаторский хор «Лик» и орловские детские хоры, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облправительства.

Гости фестиваля также посетили праздничные подворья мастеров и выставку-ярмарку народных ремесел. На них свои работы представили умельцы из Орловской, Брянской и Калужской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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