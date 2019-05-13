2019-05-13T15:33:06+03:00
Происшествия

Орловские полицейские за ночь поймали угонщика двух отечественных легковушек

Мужчина похищал автомобили в поселке Нарышкино
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские полицейские за ночь поймали угонщика двух отечественных легковушекОрловские полицейские за ночь поймали угонщика двух отечественных легковушекФото: Архив "КП"
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Орловские полицейские за ночь поймали угонщика двух отечественных легковушек. Мужчина похищал автомобили в поселке Нарышкино.

Первым 23-летний молодой человек вскрыл замок «ВАЗ 2107». Машина была припаркована около многоквартирного дома. Орловец завел ее и уехал на окраину поселка. Увидев там еще один автомобиль, «ВАЗ 2101», он также завладел им, а через некоторое время и вовсе бросил чужую машину.

После получения сообщения об угонах полицейские отыскали угонщика в течение нескольких часов. Местный житель в своих преступлениях сознался. Оба угнанных автомобиля стражи порядка обнаружили исправными.

- В настоящее время подразделением дознания в отношении гражданина возбуждены два уголовных дела, предусмотренных частью 1 статьи 161 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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