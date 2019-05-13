2019-05-13T15:14:28+03:00
Происшествия

От короткого замыкания в Мценске горел жилой дом

К счастью, обошлось без пострадавших
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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От короткого замыкания в Мценске горел жилой дом. ЧП произошло поздним вечером 9 мая на улице Новикова.

- В результате пожара в доме выгорела комната на площади 32 квадратных метра и чердачное помещение на площади 6 квадратных метров. От огня спасен рядом стоящий жилой дом, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие выходные и праздничные дни пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 65 раз, из них – 42 выезда на ликвидацию возгораний и 23 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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