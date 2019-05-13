2019-05-13T14:55:09+03:00
Общество

Орловцы проверят себя на ВИЧ в рамках традиционной всероссийской акции

В учреждениях образования и в трудовых коллективах пройдут добровольное и консультирование и тестирование на инфекцию
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы проверят себя на ВИЧ в рамках традиционной всероссийской акцииОрловцы проверят себя на ВИЧ в рамках традиционной всероссийской акцииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцы проверят себя на ВИЧ в рамках традиционной всероссийской акции. Мероприятие «Стоп ВИЧ / СПИД», приуроченное к Международному дню памяти жертв СПИДа, стартовало сегодня, 13 мая.

В орловских учреждениях образования и в трудовых коллективах пройдут добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию. Со слов организаторов, участие для всех в программе бесплатное.

Кроме того, на Орловщине организованы «горячие линии» по вопросам ВИЧ-инфицирования. Специалисты Единого Консультационного центра Роспотребнадзора расскажут о путях заражения, методах защиты от заболевания, способах определения своего ВИЧ-статуса, особенностях деторождения у инфицированной женщины.

«Горячая линия» работает круглосуточно по телефону: 8(800)555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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