В Орле «Шкода» наехала на 16-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-13T14:30:44+03:00

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В Орле автомобиль «Шкода» наехала на 16-летнего велосипедиста. ДТП с участием водителя двухколесного транспорта произошло в минувшее воскресенье днем, 12 мая, на улице Карачаевской.

44-летний водитель иномарки сдавал назад в районе дома № 12/3 и не заменил велосипедиста. Подросток ехал со стороны улицы 1-й Посадской. От столкновения молодой человек врезался в припаркованный «Хендай Крета».

- В результате ДТП велосипедист получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU