2019-05-13T15:53:00+03:00
Общество

В брянской галерее искусств открылась фотовыставка орловских авторов

Ее участниками стали 19 членов Орловского фотографического общества
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы орловского облправительстваФото пресс-службы орловского облправительства
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В галерее искусств города Брянска «Персона» открылась фотовыставка орловских авторов. Ее участниками стали 19 членов Орловского фотографического общества.

Такая выставка стала первой в своем роде по составу авторов и разнообразию стилей. Свои работы на суд брянскому зрителю выставили Владимир Ададуров, Людмила Домарацкая, Виктор Дышленко, Кристина Заикина, Алексей Захаров, Елена Захарова, Светлана Коренькова, Галина Кузнецова, Дмитрий Куликов, Сергей Мокроусов, Сергей Недосекин, Татьяна Озёрина, Игорь Сигалов, Наталья Сокольская, Андрей Сучков, Владимир Тиняков, Леонид Тучнин, Дарья Чертыковцева, Сергей Чупахин.

Всего на выставке представлено около 100 фотографий пейзажей, портретов, натюрмортов и репортажей. Экспозиция продлится до начала июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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