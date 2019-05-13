СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-13T13:14:37+03:00

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В Орле ввели отдельный проездной билет для дачных маршрутов. Согласно схеме транспортного обслуживания, такой проездной является безлимитным, стоит 250 рублей в месяц, но действует только по нескольким направлениям движения автобусов.

Так, для удобства орловцев отдельный проездной для автобусов № 55 «Железнодорожный вокзал – Карачевские дачи», № 61 «1-я Посадская – озеро Светлая жизнь», № 65 «1-я Посадская – дачи Гать». Купить такой билет могут пенсионеры всех категорий, многодетные матери и отцы, одинокие матери, инвалиды, дети-инвалиды, их опекуны и попечители, ветераны боевых действий и почетные доноры.

- Если месячный безлимитный проездной билет был куплен ошибочно, его можно вернуть. Необходимо обратиться в банк и запросить справку об оплате и номер расчетного счета для возврата денежных средств. С этими документами идти в РИЦ по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 21, - сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации.

Напомним, единый социальный проездной билет действует на всех дачных маршрутах. Его стоимость только на дачный период составляет 450 рублей за 90 поездок на 33 дня. Цена за проезд в дачных маршрутах не отличается от городского транспорта и составляет 20 рублей при оплате наличными и 17 - при оплате банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU