В Орле из-под земли забили «фонтаны»
С сегодняшнего дня, 13 мая, орловцы на две недели остались без горячей воды - в облцентре начались испытания теплосетей. Увидеть этот процесс можно воочию: в социальных сетях горожане делятся снимками и видео забивших из-под земли «фонтанов».
Фото: vk.com/orlec_ruФото: соцсети
- В результате испытаний с помощью повышения давления обнаруживаются слабые участки труб. В тех местах, где произошли так порывы, сети подлежат ремонту. По каждой такой точке на месте работают специалисты, - рассказала корреспонденту «КП» Мария Анзина, пресс-секретарь Орловского филиала ПАО «Квадра».
.Фото: соцсети
Как пояснили в пресс-службе, испытания будут проводиться сегодня и завтра. Всего, по планам, рабочие должны отремонтировать около восьми километров труб.
В Орле из-под земли забили фонтаны .Видео: vk.com/konubri
ИСТОЧНИК KP.RU
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