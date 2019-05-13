2019-05-13T12:46:49+03:00
Происшествия

В Орле в ДТП пострадал ребенок

Иномарка столкнулась со встречной машиной и врезалась в дерево
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле в субботу, 11 мая, в ДТП с участием двух легковых авто пострадал ребенок. Автомобиль марки «Дачиа» столкнулся со встречной легковушкой и врезался в дерево.

Все случилось в начале двенадцатого часа утра. 42-летний водитель ехал по улице 6-ой Орловской дивизии со стороны Поселковой за рулем «Дачиа».

- В районе дома 11/4 водитель не учел дорожные условия и допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», который двигался во встречном направлении, - обрисовали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

После столкновения со встречным авто, «Дачиа» врезался в дерево. В итоге девятилетний мальчик-пассажир машины получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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