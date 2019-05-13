Концерт детей-лауреатов международных конкурсов и фестивалей состоится в Орле

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-13T12:33:55+03:00

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Концерт детей-лауреатов международных конкурсов и фестивалей «Театр и музыка» состоится в Орле. Музыкальная встреча состоится уже завтра, 14 мая, в стенах Орловской государственной филармонии.

Для любителей музыки выступят воспитанники Детской школы искусств № 2 имени Глинки. В программе заявлены образцовый любительский вокальный ансамбль «Фантазёры», хореографический ансамбль «Созвездие», оркестр баянов и аккордеонов, духовой оркестр, камерный оркестр, ученики отделения «Искусство театр». Звездой вечера станет двукратный обладатель муниципальной стипендии для обучающихся образовательных учреждений Степан Плахов.

КОГДА? ГДЕ?

18:30

Улица Ленина, 23.

ИСТОЧНИК KP.RU