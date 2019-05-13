Концерт детей-лауреатов международных конкурсов и фестивалей состоится в Орле
Концерт детей-лауреатов международных конкурсов и фестивалей «Театр и музыка» состоится в Орле. Музыкальная встреча состоится уже завтра, 14 мая, в стенах Орловской государственной филармонии.
Для любителей музыки выступят воспитанники Детской школы искусств № 2 имени Глинки. В программе заявлены образцовый любительский вокальный ансамбль «Фантазёры», хореографический ансамбль «Созвездие», оркестр баянов и аккордеонов, духовой оркестр, камерный оркестр, ученики отделения «Искусство театр». Звездой вечера станет двукратный обладатель муниципальной стипендии для обучающихся образовательных учреждений Степан Плахов.
КОГДА? ГДЕ?
18:30
Улица Ленина, 23.
ИСТОЧНИК KP.RU