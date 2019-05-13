СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-13T12:08:03+03:00

Ее тело спасатели достали из реки Сосны

Изменить размер текста: A A

В Ливнах утонула 57-летняя женщина. ЧП произошло в районе улицы Дружбы Народов в субботу, 11 мая, около 8:40 часов утра.

- На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части № 7 и спасательного поста города Ливны. После извлечения тело было передано сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие праздничные выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 65 раз, из них – 42 выезда на ликвидацию возгораний и 23 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU