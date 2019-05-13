2019-05-13T12:08:03+03:00
Происшествия

В Ливнах утонула 57-летняя женщина

Ее тело спасатели достали из реки Сосны
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Ливнах утонула 57-летняя женщинаВ Ливнах утонула 57-летняя женщинаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Ливнах утонула 57-летняя женщина. ЧП произошло в районе улицы Дружбы Народов в субботу, 11 мая, около 8:40 часов утра.

- На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части № 7 и спасательного поста города Ливны. После извлечения тело было передано сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие праздничные выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 65 раз, из них – 42 выезда на ликвидацию возгораний и 23 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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