2019-05-13T11:05:37+03:00
Общество

Купальный сезон на Орловщине стартует с 1 июня

Спасатели уже перешли к проверке пляжей и мест отдыха на воде
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Купальный сезон на Орловщине стартует с 1 июняКупальный сезон на Орловщине стартует с 1 июняФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине купальный сезон стартует с 1 июня. В этой связи спасатели уже перешли к проверке пляжей и мест отдыха орловцев на воде.

- Для создания безопасных условий на водных объектах организована подготовка общественных спасателей, водолазное обследование водоемов, предназначенных для купания, а также техническое освидетельствование пляжей и мест массового отдыха граждан на воде, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сотрудники МЧС проверяют состояние мостков, вышек для прыжков в воду, детских купален, определяют соответствие требованиям границ заплыва. Спасатели смотрят также на наличие акта водолазного обследования дна пляжа, наличие профилактических стендов с информацией о предупреждении несчастных случаев на воде и правилами поведения на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа. Если пляж соответствует требованиям, выдается разрешение на его пользование.

Стоит отметить, что в этом году в Орловской области предполагается оборудовать 40 пляжей для летнего отдыха у водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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