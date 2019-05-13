В орловской глубинке пьяный лихач на «Оке» снес пешеходов

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-13T10:37:06+03:00

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В орловской глубинке пьяный водитель «ВАЗа» снес пешеходов. Двое мужчин оказались на больничной койке после аварии.

Все случилось 9 мая в деревне Новополево Глазуновского района, около половины десятого вечера. 28-летний водитель за рулем «Оки» ехал по улице Вислобокова. Здесь в районе дома №52 он протаранил 24-летнего парня и мужчину 45 лет.

- В результате ДТП пешеходы получили травмы, госпитализированы. Водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В прошедшие праздничные выходные, 9-12 мая, в Орловской области госавтоинспекторы зарегистрировали 55 ДТП, из них 8 - с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU