Женщина пострадала в столкновении «Рено» и «Лады» в Орле

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-13T10:10:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле поздник вечером воскресенья, 12 мая, столкнулись «Рено» и «Лада». В ДТП пострадала женщина-пассажир одного из автомобилей.

Все произошло около одиннадцати часов. Водитель ехал за рулем отечественного кроссовера «Лада» по улице Панчука со стороны улицы Энгельса. В районе дома №36 по Васильевской он не уступил дорогу легковушке «Рено». «Лада» опрокинулась.

- В результате ДТП телесные повреждения получила 43-летняя пассажирка «Рено». Ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за праздничные выходные в Орловской области зарегистрировано 55 ДТП. Из них 8 - с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU