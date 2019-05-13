2019-05-13T10:00:06+03:00
Общество

В Орле участились кражи велосипедов

Чаще всего двухколесный транспорт угоняют из подъездов многоэтажек
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле участились кражи велосипедов в общественных местах. Чаще всего двухколесный транспорт угоняют из подъездов жилых домов.

На днях полицейским удалось задержать велосипедного вора, который увел два стальных коня из многоэтажки в Советском районе. На 42-летнего орловца завели уголовное дело. Однако кражу можно предотвратить, напоминают стражи порядка.

Полицейские советуют не оставлять транспорт в подъезде, даже если есть велозамок - лучше обезопасить себя и забрать велосипед домой. Также нужно сделать гравировку на колесах, раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете. Это поможет опознать транспорт, если его все-таки украдут.

- Если преступление предотвратить не удалось, вы можете обратиться круглосуточно в отделы полиции УМВД России по городу Орлу или позвонить по телефонам 43-36-22, 45-85-52, - напоминают в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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