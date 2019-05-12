Новая рабочая неделя в Орле будет теплой

СЕГОДНЯ 18:08 2019-05-12T18:08:34+03:00

Однако дождь не спешит покидать регион

Изменить размер текста: A A

Новая рабочая неделя в Орле, которая стартует 13 мая, будет достаточно теплой. Однако дожди покидать регион не хотят.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 13 числа +10…+21 градус. Облачность переменная, небольшой дождь. Ветер северный, 3 м/с.

Во вторник, 14 числа ночью +12, в дневное время до +20. Небо будет то ясным, то затянутым облаками, вновь небольшой дождь. Ветер сохранит направление, скорость 5 м\с.

В среду 15 мая будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха +13…+21 градус, ветер северный, скорость его 4 м/с.

В четверг 16 мая облачность переменная, без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки в +10 в темное время суток, днем достигнут +21. Ветер сменит направление на северо-восточное, скорость 4 м/с.

В пятницу, 17 числа, вновь дождя не предвидится. Облачность переменная, скорость ветра 5 м/с, направление то же. А температура +9…+21 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU