2019-05-12T18:08:34+03:00
Общество

Новая рабочая неделя в Орле будет теплой

Однако дождь не спешит покидать регион
Ольга СУПОНЕВА
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Весна в ОрлеВесна в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Новая рабочая неделя в Орле, которая стартует 13 мая, будет достаточно теплой. Однако дожди покидать регион не хотят.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 13 числа +10…+21 градус. Облачность переменная, небольшой дождь. Ветер северный, 3 м/с.

Во вторник, 14 числа ночью +12, в дневное время до +20. Небо будет то ясным, то затянутым облаками, вновь небольшой дождь. Ветер сохранит направление, скорость 5 м\с.

В среду 15 мая будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха +13…+21 градус, ветер северный, скорость его 4 м/с.

В четверг 16 мая облачность переменная, без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки в +10 в темное время суток, днем достигнут +21. Ветер сменит направление на северо-восточное, скорость 4 м/с.

В пятницу, 17 числа, вновь дождя не предвидится. Облачность переменная, скорость ветра 5 м/с, направление то же. А температура +9…+21 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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