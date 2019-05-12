Горячую воду в Орле отключат 13 мая

СЕГОДНЯ 17:54 2019-05-12T17:54:51+03:00

Специалисты будут проводить гидравлические испытание и ремонт сетей

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С завтрашнего дня, понедельника 13 мая, в Орле стартует сезонное отключение воды. Оно коснется жителей всех районов областного центра.

Временные неудобства связаны с гидравлическим испытаниям и ремонтам магистральных и квартальных тепловых сетей. Без горячей воды останутся горожане, проживающие в Железнодорожном, Северном, Советском и частично Заводском (от Красного моста до ул. Черкасской) районах. Отметим, что коснется отключение орловцев, чьи дома получают тепло и горячую воду от ТЭЦ.

- Гидравлические испытания - обязательное условие подготовки теплосетевого комплекса к будущему отопительному сезону. Они позволяют своевременно определить проблемные участки трубопроводов и устранить повреждения во время летней ремонтной кампании, - пояснил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» Сергей Филатов.

Приостановлена подача горячей воды будет до 27 мая. Все вопросы, касательно отключения, можно задать по телефону диспетчерском службы 55-29-74.

ИСТОЧНИК KP.RU