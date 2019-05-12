В Ливнах дорогу не поделили легковушка и мотоцикл
В городе Ливны Орловской области накануне, 11 мая, произошло ДТП с участием мотоцикла и легковушки. Водитель двухколесного транспорта получил травмы.
Авария произошла около шести часов вечера. Предварительно сотрудниками ГИБДД установлено, что 35-летний водитель за рулем иномарки "Форд Фокус" двигаясь по улице Пушкина со стороны улицы Орджоникидзе в сторону улицы Максима Горького при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу мотоциклисту на "Яве". Он ехал во встречном направлении прямо.
Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, 28-летний мужчина получил телесные повреждения в аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU