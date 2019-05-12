2019-05-12T17:42:57+03:00
Происшествия

В Ливнах дорогу не поделили легковушка и мотоцикл

Водитель двухколесного транспорта получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В городе Ливны Орловской области накануне, 11 мая, произошло ДТП с участием мотоцикла и легковушки. Водитель двухколесного транспорта получил травмы.

Авария произошла около шести часов вечера. Предварительно сотрудниками ГИБДД установлено, что 35-летний водитель за рулем иномарки "Форд Фокус" двигаясь по улице Пушкина со стороны улицы Орджоникидзе в сторону улицы Максима Горького при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу мотоциклисту на "Яве". Он ехал во встречном направлении прямо.

Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, 28-летний мужчина получил телесные повреждения в аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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