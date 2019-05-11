Велосипедного вора задержали в Орле полицейские
Чужой двухколесный транспорт мужчина увел из подъезда жилого дома
Велосипедного вора задержали в Орле полицейскиеФото: Архив "КП"
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Велосипедного вора задержали в Орле полицейские. Похитителем оказался 42-летний местный житель. Он увидел велосипеды без присмотра и украл, чтобы продать.
Чужой двухколесный транспорт мужчина увел из подъезда жилого дома в Советском районе города. Хозяин оставил два своих велосипеда в кладовой комнате. Но не пристегнул их специальным устройством.
- По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU