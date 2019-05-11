2019-05-11T12:52:53+03:00
Звезды

«Театр у камина»: в Орле состоится творческий вечер актёра театра и кино Геннадия Тахтабаева

В программе прозвучат поэтические строки о Любви пера известных авторов, а также творения самого артиста
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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14 мая орловский театр «Русский стиль» имени Бахтина проведет творческий вечер Заслуженного артиста Московской области, актёра театра и кино, поэта Геннадия Тахтабаева «Когда рождается Любовь?». В рамках проекта «Театр у камина» в программе прозвучат поэтические строки о Любви, принадлежащие перу Артюра Рембо, Марины Цветаевой, Николая Гумилева, Саши Черного, Сергея Есенина, Александра Вертинского, а также творения самого артиста.

- Геннадий Тахтабаев не просто читает стихи. Он умеет передать малейшие оттенки переживаний своих героев, будь то Снежная королева или влюбленный юноша. Его существование на сцене органично и искренне. Геннадий творит свой поэтический мир и погружает в него зрителя. Причем делает это благородно и элегантно, - поделились с «КП» организаторы.

Вход на поэтический вечер свободный. Предварительно необходимо записаться по телефону кассы театра: 76-20-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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