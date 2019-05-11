За 2019 год в Северном районе Орла совершили 14 грабежей

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-11T12:05:21+03:00

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За минувший период 2019 года в Северном районе Орла совершили 14 грабежей. Как подтвердили в официальном ведомстве, большую часть таких преступлений уже удалось раскрыть. Одним из таких примеров стал случай, произошедший на лестничной площадке дома, расположенного по переулку Артельному.

- Неизвестный, применив насилие, открыто похитил у местного жителя ювелирные изделия. Подозреваемого в этом преступлении задержали. Им оказался 28-летний орловец. Мужчине грозит реальный срок до десяти лет с выплатой штрафа, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники полиции продолжают проводить оперативно-розыскные и мероприятия для недопущения, пресечения и раскрытия преступлений. Чтобы предотвратить грабеж, стражи порядка рекомендуют не находиться на улице в позднее время суток, не поворачиваться к подозрительным лицам спиной, не давать свой сотовый телефон незнакомцам под предлогом срочного звонка, поздно вечером не привлекать внимания посторонних к украшениям, спрятать их под одеждой или снять, не носить деньги и драгоценности в сумочке, а лучше положить их во внутренние карманы куртки; не пересчитывать деньги на улице, не входить в лифт с незнакомыми людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU