2019-05-10T14:56:26+03:00
Происшествия

Орловские полицейские задержали мошенницу, завладевшую деньгами пенсионерки

Из-за обмана пожилая женщина лишилась своей пенсии в размере 28 тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские полицейские задержали мошенницу, завладевшую деньгами пенсионеркиОрловские полицейские задержали мошенницу, завладевшую деньгами пенсионеркиФото: Архив "КП"
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В Должанском районе Орловской области полицейские задержали мошенницу, завладевшую деньгами 88-летней пенсионерки. Из-за обмана пожилая женщина лишилась своей пенсии.

Оказалось, 48-летняя местная жительница подделала подпись старушки и получила ее ежемесячную выплату. Пенсионерка потеряла 28 тысяч рублей.

- По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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