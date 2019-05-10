Орловские полицейские задержали мошенницу, завладевшую деньгами пенсионерки
Из-за обмана пожилая женщина лишилась своей пенсии в размере 28 тысяч рублей
Орловские полицейские задержали мошенницу, завладевшую деньгами пенсионеркиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В Должанском районе Орловской области полицейские задержали мошенницу, завладевшую деньгами 88-летней пенсионерки. Из-за обмана пожилая женщина лишилась своей пенсии.
Оказалось, 48-летняя местная жительница подделала подпись старушки и получила ее ежемесячную выплату. Пенсионерка потеряла 28 тысяч рублей.
- По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU