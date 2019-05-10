В Болхове инспекторы разыскивают сбившего пешехода водителя

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-10T14:22:20+03:00

Автомобиль виновного в ДТП после наезда скрылся

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В Болхове сотрудники полиции разыскивают сбившего пешехода водителя. ДТП произошло 9 мая около 11-ти часов вечера. Виновный допустил наезд на 66-летнего мужчину. Пешеход шел по краю проезжей части во встречном направлении.

После совершенного ДТП автомобиль скрылся. Пострадавший с травмами был госпитализирован в Центральную районную больницу.

- Если вы были свидетелем данного ДТП, просьба обратиться в ОМВД России по Болховскому району по номеру дежурной части 8-48640-2-36-04, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU