2019-05-10T13:21:01+03:00
Общество

Накануне Дня Победы в Орле появились патриотические граффити

Изображение выполнили активисты на стенах стадиона Динамо
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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Накануне Дня Победы в Орле появились патриотические граффити. Изображение выполнили активисты на стенах стадиона Динамо. Теперь это место украшает рисунок солдата Красной Армии как олицетворение всего советского народа, который одержал победу над врагом.

Напомним, еще в прошлом году общественники приступили к серии патриотических граффити. На стенах стадиона первым стало изображение корвета «Стерегущий». Активисты выполнили граффити двух основных истребителей времен Великой Отечественной войны «Ла – 7».

- Создание военных граффити — это один из методов патриотического воспитания молодого поколения. Граффити с изображением военной техники, зарисовки боев – все это позволяет сохранить память о подвиге народа в борьбе с врагом, - подчеркнули общественники.

В планах у активистов создание еще нескольких граффити на стенах стадиона Динамо к 75-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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