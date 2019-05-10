За ночь три орловчанки ограбили несколько пожилых женщин

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-10T12:49:39+03:00

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Полицейские задержали троих женщин, ограбивших за ночь несколько пожилых орловчанок.Проникая в чужие дома в поселке Хомутово, под угрозой применения силы орловские жительницы отобрали у старушек имущество и деньги.

Укрывшись самодельными масками, женщины требовали от испуганных хозяек жилья все имеющиеся у них деньги. У одной из пенсионерок не оказалось ничего ценного, и злоумышленницы забрали у нее посуду, продукты и алкоголь. У другой - открыто похитили небольшую сумму денег и мобильный телефон, чтобы та не смогла позвонить в полицию.

Взявшись за дело, полицейские установили, что в поле зрения экипажа ДПС в Новодеревеньковском районе попадал автомобиль «ВАЗ-2109» синего цвета, который следовал из Верховского района. За рулем была женщина. Похожую машину видели недалеко от места преступления.

Стражи порядка нашли женщину-водителя, которая той ночью подвозила трех виновных в посёлок Хомутово и обратно, затем установили и самих подозреваемых. Ими оказались две жительницы поселка Верховье и их знакомая из Ливенского района.

- В беседе со следователем женщины признались в преступлениях и рассказали, где находится похищенное. Сейчас им предъявлено обвинение. Двое находятся под стражей, третья - под домашним арестом, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU