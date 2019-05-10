2019-05-10T11:06:15+03:00
Происшествия

В Орле в столкновении малолитражки с маршруткой пострадал ребенок

Авария случилась вечером 9 мая на Наугорском шоссе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/dtp_orelФото: vk.com/dtp_orelФото: соцсети
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Вчера, 9 мая, в Орле произошло ДТП с участием малолитражки «Дэу Матиз» и маршрутного автобуса «ПАЗ». В аварии пострадал несовершеннолетний.

Происшествие случилось около девяти часов вечера. 23-летний ехал за рулем «Матиза» и в районе дома №70 по Наугорскому шоссе он врезался в идущий попутно автобус.

- В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир легкового автомобиля – девочка 2005 года рождения, которая после оказания помощи была отпущена на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Госавтоинспекторы и спасатели работали на месте аварии. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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