Вернисаж Победы: улицы Орла 9 мая превратились в галерею
В день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне жители Орла смогли принять участие в работе творческих интерактивных площадок, развернувшихся в центре города.
На улице Ленина орловцев ждала выставка работ учеников художественных школ города и картин орловских художников, посвященные военной тематике. Здесь же прошли мастер-классы по изготовлению бумажных голубей и конкурс тематических рисунков «Дети рисуют Победу».
Кроме того, на этой площадке можно было проверить свои знания и принять участие в историко-игровой программе «И снова май, салют, Победа», викторинах, конкурсах и литературном лото.
Любителей живой музыки могли насладиться песнями военных лет в исполнение солистов и хора ветеранов возле гостиницы «Салют».
Участникам Вернисажа также предлагалось сделать фото или моментальный портрет на память.
ИСТОЧНИК KP.RU