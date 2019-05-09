Вернисаж Победы: улицы Орла 9 мая превратились в галерею

СЕГОДНЯ 18:38 2019-05-09T18:38:09+03:00

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В день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне жители Орла смогли принять участие в работе творческих интерактивных площадок, развернувшихся в центре города.

На улице Ленина орловцев ждала выставка работ учеников художественных школ города и картин орловских художников, посвященные военной тематике. Здесь же прошли мастер-классы по изготовлению бумажных голубей и конкурс тематических рисунков «Дети рисуют Победу».

Кроме того, на этой площадке можно было проверить свои знания и принять участие в историко-игровой программе «И снова май, салют, Победа», викторинах, конкурсах и литературном лото.

Любителей живой музыки могли насладиться песнями военных лет в исполнение солистов и хора ветеранов возле гостиницы «Салют».

Участникам Вернисажа также предлагалось сделать фото или моментальный портрет на память.

ИСТОЧНИК KP.RU